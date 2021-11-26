2021/11/26 | 20:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الزراعة ومن خلال دائرة فحص وتصديق البذور، اليوم الجمعة، تهيئة كافة المستلزمات استعداداً لحملة فحص تقاوي البطاطا مطلع الاسبوع المقبل.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “حيث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزراعة تؤكد تهيئة كافة مستلزمات فحص “تقاوي” البطاطا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تؤكد تهيئة كافة مستلزمات فحص “تقاوي” البطاطا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تؤكد تهيئة كافة مستلزمات فحص “تقاوي” البطاطا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).