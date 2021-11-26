طهران: انتهى زمن الالتزام أحادي الجانب بالتعهدات

2021/11/26 | 20:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت طهران أن محادثات فيينا نهاية الشهر القادم، لن تكون حول القضايا النووية، بل حول الوكالة الدولية للطاقة وضرورة التزام جميع الأطراف بتعهداتها.وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي […]

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