2021/11/26 | 20:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم الهدوء الظاهر، يراقب جندي أوكراني يحمل مدفعه الرشاش السهوب الرمادية باتجاه مواقع الانفصاليين الموالين لروسيا ويبدو متيقظا بينما تخشى كييف والغرب هجوما من موسكو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("هدوء قد يسبق العاصفة" على الجبهة الأوكرانية الروسية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("هدوء قد يسبق العاصفة" على الجبهة الأوكرانية الروسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).