مسيرات تجوب شوارع كربلاء للمطالبة بالكشف عن قتلة الشهيد إيهاب الوزني

2021/11/26 | 20:50 - المصدر: قناة التغيير

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مسيرات تجوب شوارع #كربلاء للمطالبة بالكشف عن قتلة الشـهـداء #قناة_التغيير_الفضائية pic.twitter.com/M9lpRD9Q7C

— قناة التغيير (@AlTaghierTV) November 26, 2021

انطلقت مسيرات حاشدة في محافظة كربلاء للمطالبة بالكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم.

وطالب المتظاهرون بالكشف عن نتائج التحقيق في قضية اغتيال الشهيد الوزني وتقديم الجناة إلى العدالة, كما طالبوا بالإسراع في المصادقة على نتائج الانتخابات وتشكيل حكومة أغلبية تعمل على تلبية مطالب الشعب ومكافحة الفساد بعيدا عن المحاصصة والتجارب السابقة.

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