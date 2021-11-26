2021/11/26 | 20:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4fHVYuVWyWw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المختبر | ارشد طه: رواتب الطلبة وتعدد الرواتب في اقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المختبر | ارشد طه: رواتب الطلبة وتعدد الرواتب في اقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).