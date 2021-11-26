2021/11/26 | 20:50 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EJLtT_Lskc0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صفوان قصي: سوء التنظيم الإقتصادي أدى إلى تراجع مستوى تشغيل القطاعات الزراعية والغذائية وغيرها) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صفوان قصي: سوء التنظيم الإقتصادي أدى إلى تراجع مستوى تشغيل القطاعات الزراعية والغذائية وغيرها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).