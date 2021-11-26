تأكيدات على ضرورة تطوير العلاقات المصرفية بين المؤسسات المالية العراقية والتركية

2021/11/26 | 20:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، اليوم الجمعة، لرئيس هيئة التراخيص والرقابة على البنوك في تركيا مهمت اكبان، ضرورة تطوير العلاقات المصرفية بين المؤسسات المالية العراقية والتركية.جاء ذلك […]

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