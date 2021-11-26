تعلموا عبد الصمد يدق السعد في العطارين‏

2021/11/26 | 21:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

كان عبد الصمد بن اسحاق الدينوري (توفي

سنة ٣٩٧ (المنتظم ٧/٢٣٥) ) يدقّ السعد في

العطارين /بغداد، و يذهب مذهب التديّن و

التصوّف، و التعفّف و التقشّف.



فسمع

عطارا يهوديا، يقول لابنه:

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