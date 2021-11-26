2021/11/26 | 21:03 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم:سامي جواد كاظم
التصوّف، و التعفّف و التقشّف.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعلموا عبد الصمد يدق السعد في العطارين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كان عبد الصمد بن اسحاق الدينوري (توفي
سنة ٣٩٧ (المنتظم ٧/٢٣٥) ) يدقّ السعد في
العطارين /بغداد، و يذهب مذهب التديّن و
التصوّف، و التعفّف و التقشّف.
فسمع
عطارا يهوديا، يقول لابنه:
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعلموا عبد الصمد يدق السعد في العطارين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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