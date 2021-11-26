قرار جديد بتعليق دوام الجامعات في السليمانية

2021/11/26 | 21:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قررت جامعات السليمانية، الجمعة، تعليق الدوام لمدة 4 أيام اعتباراً من بداية الأسبوع المقبل.

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وذكرت بيانات ومنشورات رسمية، (26 تشرين الثاني 2021)، تابعة لجامعات السليمانية والتقنية وكرميان وحلبجة، ان القرار اتخذ بعد موافقة وزير التعليم العالي وتخويل مجالس الجامعات وفق القانون، حالما اقتضت الضرورة بعد التشاور.

ويأتي هذا القرار، تزامنا مع الاحتجاجات الطلابية التي تشهدها مدينة السليمانية ومدن أخرى تابعة للمحافظة، والتي بدأت بالمطالبة بإعادة صرف المخصصات الجامعية، قبل ان تتطور وتشهد وقوع اصابات بين صفوف الطلبة والأجهزة الأمنية.

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