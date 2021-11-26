2021/11/26 | 21:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، اليوم الجمعة، إدراج حركة “حماس” بشكل رسمي، ضمن قائمة منظمات الإرهاب المحظورة في المملكة المتحدة.وبموجب القرار الذي نال موافقة البرلمان البريطاني، فإن حركة حماس أضحت منظمة إرهابية، سواء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسميا..



بريطانيا تدرج حركة حماس في قائمة الإرهاب المركز الخبري الوطني.

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