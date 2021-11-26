2021/11/26 | 21:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الصحة العالمية تصنف متحور كورونا الجديد بالمقلق وتسميه "أوميكرون" » وكالة الأنباء العراقية

دولي

اليوم, 21:16

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