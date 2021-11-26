2021/11/26 | 21:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة البيلاروسية عن وصول مساعدات إنسانية قدمها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمساعدة المهاجرين المتواجدين على الحدود البيلاروسية البولندية.وكتبت الوزارة على صفحتها في “تلغرام”: وصلت إلى بيلاروس الشحنات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيلاروس: وصول مساعدات إنسانية قدمتها “الصحة العالمية” للمهاجرين المركز الخبري الوطني.

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