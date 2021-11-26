2021/11/26 | 21:34 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد البيان ملاحقة مطلقي النار واعتقال بعضهم

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت قيادة الشرطة في محافظة كربلاء، الجمعة، اعتقال أشخاص أطلقوا النار أثناء حفل زفاف بعد تداول مقطع مصور.

وأكّد بيان للشرطة، 26 تشرين الثاني/نوفمبر، "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مطلقي العيارات النارية، وإصدار القضاء أوامر قبض بحقهم وتم إلقاء القبض على عدد من المتهمين وملاحقة الآخرين وفق المادة القانونية الصادرة بحقهم".

وشدد البيان، أنّ "وزارة الداخلية عازمة على تطبيق القانون وملاحقة كل من يحاول العبث بأمن المواطنين، وتطبيق الإجراءات القانونية بحقه".

اقرأ/ي أيضًا:

العمليات المشتركة تعلن انطلاق المرحلة الأولى لعملية "برق السماء"

انطلاق عملية أمنية مشتركة في حوض حمرين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال أشخاص أطلقوا النار أثناء حفل زفاف في كربلاء) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال أشخاص أطلقوا النار أثناء حفل زفاف في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).