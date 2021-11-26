جامعات عراقية تعطل الدوام لـ 4 ايام

2021/11/26 | 21:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت اربع جامعات في محافظة السليمانية، الجمعة، تعطيل الدوام لمدة 4 ايام حتى الاول من شهر كانون الاول المقبل.

وذكرت جامعات السليمانية والتقنية وكرميان وحلبجة في بيانات رسمية، اليوم (26 تشرين الثاني 2021)، انه "بعد موافقة وزير التعليم العالي قررت الجامعات الاربعة تعطيل الدوام حتى الاول من شهر كانون الاول المقبل لمدة 4 ايام".

ويأتي القرار بعد عدة ايام من الاحتجاجات الطلابية التي شهدتها مدينة السليمانية ومناطق اخرى في اقليم كوردستان للمطالبة بإعادة صرف المخصصات الجامعية، قبل ان تتطور الى مصادمات مع القوات الامنية اسفرت عن اصابات بين الطلبة والقوات الامنية.

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