توب 5: إيران تعلن زيادة مخزونها من اليورانيوم.. وقلق عالمي بسبب

2021/11/26 | 21:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إعلان إيران زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب قبل المحادثات النووية، والبحرية التونسية تنقذ مئات المهاجرين في مركب جنح قبالة سواحل صفاقس، والتحالف السعودي في اليمن يعلن عن "عملية استخباراتية دقيقة"، مرورًا بحالة القلق العالمي بسبب اكتشاف متحور كورونا الجديد...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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