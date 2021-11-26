2021/11/26 | 21:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني صنفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، المتحورة الجديدة لكوفيد-19 التي رصدت أول مرة في جنوب إفريقيا “مقلقة” وأطلقت عليها اسم “أوميكرون”.وقالت مجموعة الخبراء المكلفة متابعة تطور الوباء “تم إبلاغ منظمة الصحة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اطلاق اسم “أوميكرون” على متحور كورونا الجديد المركز الخبري الوطني.

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