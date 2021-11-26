الصحة العالمية تطلق تسمية من الأبجدية الإغريقية على متحور كورونا الجديد

2021/11/26 | 21:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

صنفت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة السلالة الجديدة من كوفيد-19 والتي تم رصدها في جنوب أفريقيا وبها عدد كبير من التحورات بأنها "مقلقة" وهي خامس سلالة توضع في هذا التصنيف.

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وأضافت المنظمة في بيان (26 تشرين الثاني 2021)، إنها أعطت السلالة (بي.1.1.529) اسماً بالحرف اليوناني أوميكرون.

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