أسعار النفط تسجل تراجعاً في العالم

2021/11/26 | 21:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعهوت أسعار النفط أكثر من عشرة بالمئة مسجلة أكبر تراجع خلال يوم واحد منذ نيسان من العام الماضي بفعل مخاوف من تداعيات رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا.وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت هبطت 8.77 دولارات ما يعادل 10.7 بالمئة إلى 73.45 دولاراً للبرميل.وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 9.12 دولارات أو 11.6 بالمئة إلى 69.27 دولاراً للبرميل.وانخفض النفط مع أسواق الأسهم العالمية بفعل مخاوف من أن تودي سلالة كورونا الجديدة "بي 1.1.529" إلى فرض قيود على السفر وتقويض النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.

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