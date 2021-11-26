الصحة العالمية تطلق تسمية على متحور كورونا الجديد

2021/11/26 | 22:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن اسم أطلقته على متحور جنوب أفريقيا من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).وقالت المنظمة، إنها أطلقت على المتحور الجديد اسم “أوميكرون”.

وأكدت، أن متحور فيروس كورونا الجديد مقلق وينتشر بسرعة في مقاطعات عدة بدولة جنوب أفريقيا.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية، حتى الآن، توصيات للدول بعدم اتخاذ تدابير تقييد للسفر ما دامت قابلية تفشي المتحورة الجديدة التي رصدت أول مرة في جنوب إفريقيا لا تزال غير معروفة.

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