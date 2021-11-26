شاهد بالفيديو.. المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف ضيف حصاد الرشيد بشأن العراقيين في بيلاروسيا

2021/11/26 | 22:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xaJwI36jbJQ

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