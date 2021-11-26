2021/11/26 | 22:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، الجمعة، تحقيق الاقتصاد العراقي نموا وفقا لمؤشرات المؤسسات المالية الدولية.

وذكر بيان للبنك تلقى NRT عربية، نسخة منه، اليوم (26 تشرين الثاني 2021)، أن "محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف التقى، رئيس هيئة التراخيص والرقابة على البنوك في تركيا مهمت اكبان، على هامش الدعوة الموجهة اليه من البنك المركزي التركي خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية تركيا رفقة عدد من رؤساء مجالس المصارف الخاصة العراقية".

وأضاف البيان، أن "الطرفين ناقشا اهمية التعامل المشترك وتبادل الخبرات بين العراق وتركيا، وأكد معاليه على ضرورة تطوير العلاقات المصرفية بين المؤسسات المالية العراقية والتركية الى جانب دعم المصارف العراقية الراغبة في فتح فروع لها في تركيا عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، فضلا عن تحفيز فروع المصارف التركية المرخصة في العراق لتطوير اعمالها وتواجدها في السوق العراقية".

واوضح، إن "الاقتصاد العراقي يحقق نموا جيدا، وفقا للمؤشرات التي تصدرها مؤسسات عالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبالتالي فإن المصارف العراقية لديها القدرة والامكانية على التواجد في اكثر من بلد مثل تركيا وغيرها".

وتابع، أن "البنك المركزي عمل طيلة الفترة الماضية على دعم الاقتصاد عبر المصارف وهذا ساعد في تطور المصارف العراقية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يعلن مؤشرات جديدة حول الاقتصاد العراقي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يعلن مؤشرات جديدة حول الاقتصاد العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).