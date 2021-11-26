أكبر تراجع منذ 18 شهرا.. النفط يهوي بأكثر من 10% وسط مخاوف من متحور كورونا الجديد

2021/11/26 | 22:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هوت أسعار النفط بأكثر من 10 في المئة وهو

أكبر تراجع يومي منذ أبريل 2020، وذلك وسط

تزايد قلق المستثمرين بعد اكتشاف سلالة

متحورة جديدة من كورونا.

وانخفض النفط مع أسواق الأسهم العالمية

بفعل مخاوف من أن

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