الوكالة الأوروبية للأدوية تعلق على فكرة تكييف اللقاحات مع المتحور الجديد

2021/11/26 | 22:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الوكالة الأوروبية للأدوية، اليوم

الجمعة، إنه من "السابق لأوانه" التخطيط

لتكييف اللقاحات مع المتحور الجديد

لفيروس كورونا الذي اكتشف في جنوب

إفريقيا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن السلطة

الأوروبية قو

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