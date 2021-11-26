اكتشاف حالة ثانية لمصاب بمتحور كورونا الجديد في هونغ كونغ

2021/11/26 | 22:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت السلطات الصحية في هونغ كونغ حالة ثانية من متغير الفيروس كورونا الجديد، بعد أن حدد مسؤولو جنوب إفريقيا في وقت سابق حالة واحدة مؤكدة من مسافر من جنوب إفريقيا إلى هونغ كونغ.

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