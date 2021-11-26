2021/11/26 | 22:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أنها صنّفت متحور فيروس كورونا الجديد، B.1.1.529، باعتباره متغيرًا "مثيرًا للقلق"، يسمى أوميكرون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("مثير للقلق واسمه أوميكرون".. الصحة العالمية تطلق تحذيرًا من المتحور الجديد لفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("مثير للقلق واسمه أوميكرون".. الصحة العالمية تطلق تحذيرًا من المتحور الجديد لفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).