قرارات جديدة بالمغرب والفلبين بسبب متحور

2021/11/26 | 22:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الجمعة، أن ست دول أخرى تمت إضافتها إلى جنوب إفريقيا يحظر دخول مواطنيها الأراضي المغربية.وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أنه تقرر منع القادمين من دول (جنوب …

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