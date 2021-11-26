انا مع الحفاة - سمير علي الكندي

2021/11/26 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سمير_علي_الكندي انا مع الحفاة.



جيش العاطلين والعمالة الهشة.



هؤلاء الذين سقطوا من مائدة التأريخ.



هم ليسوا رأسماليين وليسوا عمال وليسوا بيروقراطيين وليسوا منتفعين من أي من الانظمة المتعاقبة.



اعتبرهم الرأسماليين جيش احتياطي لرفد العمالة والضغط عليهم للمحافظة على الأجور المنخفضة.



وأعتبرهم الماركسيين حثالة وعمالة رثة يجب التخلص منهم لأنهم ينحازون في الصراع الطبقي نحو السلطات الحاكمة ومستعدين أكثر لبيع أنفسهم والان ......





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