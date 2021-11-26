اسمي هو روكو باباليا 1971(ايتوري سكولا):يوميات أبله في المدينة - بلال سمير الصدّر

2021/11/26 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بلال_سمير_الصدّر مارسيلو ماستروياني أو (روكو باباليا) ملاكم سابق يعيش مهاجرا في قرى صقلية،ونتجه بسرعة نحو التوقع،فالفيلم هو عن الشخصية الساذجة التي ستواجه البراغماتية الامريكية،وهذا التوقع لن يقودنا الى اي شيء خاطئ أبدا...عرضيا-صدف مفتعلة-يلتقي بجيني التي تعيش الحياة التقليدية للفتاة الموديل،وعرضيا أيضا يلتقي بنتشرد سبعيني غريب الأطوار حانق جدا على واقعه الاجتماعي يحمل دائما قنبلة ديناميت معه وزن 5 كجم...< ......





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