الإنسان وصناعة الآلهة - كمال غبريال

2021/11/26 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كمال_غبريال تاريخ الآلهة هو تاريخ تطور الوعي الإنساني عبر الزمان والمكان.هو طموح الإنسان المبكر الجامح لقوة مطلقة.



تسود على مظاهر الطبيعة والحياة العنيفة العشوائية، التي يستشعر التضاؤل أمامها، جعله يتصور آلهة قادرة.



يستمد منها العون والقوة.العقلية البدوية بسيطة أحادية ومستنفرة دوماً تخوفاً من الآخر.لذا نجد "يهوه" إله القبائل العبرانية متحفزاً متوتراً غضوباً "غيوراً" و"نار آكلة"، يستبعد الآخر تجاهل ......





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