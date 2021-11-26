2021/11/26 | 22:16 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرع شخص بحريق اندلع نتيجة تماس بهيتر شمالي بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/26 | 22:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع شخص بحريق اندلع نتيجة تماس بهيتر شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع شخص بحريق اندلع نتيجة تماس بهيتر شمالي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).