قبل مباحثات فيينا.. إيران تجرّب

2021/11/26 | 22:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "تكتيك قديم" يستخدمه الإيرانيون من أجل الحصول على أكبر المكاسب في مفاوضاتهم النووية مع القوى الغربية التي من المقرر أن تستأنف الاثنين المقبل في فيينا، وفقا لمراقبين.

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