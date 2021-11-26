2021/11/26 | 22:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ظهرت الفنانة المصرية فيفي عبده بإطلالة جذابة في افتتاح فعاليات الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.وارتدت فيفي عبده في حفل الافتتاح فستانا طويلا باللون الأسود، وتعرضت لموقف محرج أثناء مرورها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مهرجان القاهرة السينمائي..



فيفي عبده تتعرض لموقف محرج المركز الخبري الوطني.

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