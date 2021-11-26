إحباط محاولة تهريب أجهزة طبية في أم قصر

2021/11/26 | 22:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، إحباط محاولة تهريب أجهزة طبية في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.وقالت الهيئة في بيان، إنها “تواصل أداء واجباتها وبمستوى عالي الدقة في متابعة عمل الدوائر والإشراف على تخريج البضائع المنجزة معاملاتها٬ حيث تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي من ضبط حاوية خارج الحرم الكمركي في سيطرة البحث والتحري معدة للتهريب تحتوي على أجهزة ومستلزمات طبية ومختبرية، تستخدم في عمليات التجميل مخبأة خلف مواد ديكور مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد”.وأضافت، أنه “تم تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالتها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.وتابعت أن “العمليات المتكررة لهيئة المنافذ الحدوية في ضبط المخالفات ومنع حدوثها تأتي حفاظاً على صحة وسلامة المواطن العراقي”.

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