2021/11/26 | 22:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LVCFutO2w8s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | كلمة للامين العام لحزب الله حسن نصر الله) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | كلمة للامين العام لحزب الله حسن نصر الله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).