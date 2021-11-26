الصحة العالمية تطلق تسمية على متحور كورونا الجديد وتصفه بـ

2021/11/26 | 22:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت منظمة الصحة العالمية تسمية

"أوميكرون" وهو حرف من الأبجدية

الإغريقية على السلالة الجديدة من

فيروس كورونا، التي وصفتها بـ"المثيرة

للقلق".

وجاء في بيان لمنظمة الصحة العالمية في

أعقاب الاجتماع الطا

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