مسؤولون لـCNN: الولايات المتحدة ستقيد السفر من 8 دول إفريقية بسبب متحور كورونا

2021/11/26 | 22:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولو الإدارة الأمريكية لشبكة CNN، إن الرئيس جو بايدن سيقيد السفر من جنوب إفريقيا وسبع دول أخرى اعتبارًا من يوم الاثنين مع ظهور نوع جديد من فيروس كورونا.

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