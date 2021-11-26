الصحة العالمية تصنف المتحور الجديد بالمقلق وتطلق عليه اسم “أوميكرون”

2021/11/26 | 22:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صنفت منظمة الصحة العالمية المتحور الجديد لكورونا بالمقلق وأطلقت عليه اسم أوميكرون.

وأكدت المنظمة أن السلالة التي رصدت لأول مرة في جنوب إفريقيا لها عدد كبير من الطفرات، وبعضها مثيرة للقلق, مضيفة أن المعطيات الأولية تشير إلى خطر أكبر للإصابات المتكررة بهذه السلالة بالمقارنة مع السلالات الأخرى, كما يتم رصد زيادة بالإصابات في مقاطعات عدة جنوب إفريقيا.

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