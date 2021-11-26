امجد عطوان قائدا جديدا للمنتخب الوطنيّ 

2021/11/26 | 22:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني منحَ الجهازُ الفني للمنتخب الوطنيّ، اليوم الجمعة، شرفَ حمل شارة القيادة للمنتخب الوطني في بطولة كأس العرب للاعب (أمجد عطوان).وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “جاءَ […]

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