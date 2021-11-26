بؤس محاولة أسلمة العلوم الحديثة - الفضل شلق

2021/11/26 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفضل_شلق موضوع الثقافة شائك.



لها تعريفات عديدة حتى لكأن الأمر مستحيل الفهم.



يظهر الوضوح عندما ندمج الثقافة العلمية الحديثة، وهي ثقافة العصر، في أنفسنا، وعندما ندمج أنفسنا في الثقافة العالمية؛ إذ هما تعبيران عن حل لمعضلة واحدة: وجهان لعملة واحدة، كما يقول المثل السائد.



بعد انفضاح شعار “الإسلام هو الحل”، أي في التراث الثقافي حل لكل مشاكل العالم المعاصر.



يظهر منذ بعض العقود من السنين شعار أسلمة العلوم الح ......





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