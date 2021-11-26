الشرطة الإسرائيلية تلاحق امرأة تحمل الطفرة الجديدة من متحور كورونا

2021/11/26 | 23:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت الشرطة الإسرائيلية مؤخرا مكان امرأة مفقودة في إيلات مشتبه بحملها للصنف الجديد من فيروس كورونا.

وبدأت منطقة إيلات على الفور في إجراء عمليات سريعة لتحديد مكانها، بعد طلب المساعدة الذي تلقته من قبل الشرطة، وسرعان ما تم تحديد المكان حيث أقامت في شقة بالمدينة.

ووصلت الشرطة إلى الشقة بعد العثور على صديقتها التي تعمل في إيلات، حيث اكتشفت السلطات أن المطلوبة بدلا من البقاء في عزلة كما هو معمول به، ذهبت إلى مكان عملها.

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