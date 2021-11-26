2021/11/26 | 23:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت اسعار النفط العالمية، الجمعة، بأكثر من 10% مسجلة أكبر انخفاض خلال يوم واحد منذ نيسان من العام الماضي بفعل مخاوف من تداعيات رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وقد هبطت العقود الآجلة لخام برنت، اليوم (26 تشرين الثاني 2021) 8.77 دولارات ما يعادل 10.7 بالمئة إلى 73.45 دولارا للبرميل.

كما وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 9.12 دولارات أو 11.6 بالمئة إلى 69.27 دولارا للبرميل.

وجاء تراجع النفط مع أسواق الأسهم العالمية بفعل مخاوف من أن تودي سلالة كورونا الجديدة "بي 1.1.529" إلى فرض قيود على السفر وتقويض النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يسجل اكبر تراجع يومي منذ اكثر من سنة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يسجل اكبر تراجع يومي منذ اكثر من سنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).