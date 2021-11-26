الأسوأ منذ أبريل 2020.. انخفاض أسعار النفط بسبب مخاوف من متحور

2021/11/26 | 23:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى المتحور الجديد لفيروس كورونا، الذي بات يُعرف باسم "أوميكرون"، إلى انخفاض أسعار النفط بنسبة 13٪ يوم الجمعة، حيث يخشى المستثمرون القيود الحكومية الجديدة وتباطؤ النمو الاقتصادي.

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