حسائر فادحة بنحو 12% للنفط مع مخاوف من متحور جديد بجنوب أفريقيا

2021/11/26 | 23:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر - مصطفى رضا: تعرضت أسعار النفط بالأسواق العالمية خلال تعاملات، اليوم الجمعة، مع مخاوف بشأن متحور جديد من كورونا يطلق عليه "نو" ظهر في جنوب أفريقيا.وبحلول الساعة 4:58 مساء بتوقيت جرينتش هبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" بنسبة 11.9 …

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