2021/11/26 | 23:10 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VqluAvOYt8Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هجرة ورحيل! تمزق الوطن العليل! - مع محسّد - حلقة ٥٤) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هجرة ورحيل! تمزق الوطن العليل! - مع محسّد - حلقة ٥٤) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).