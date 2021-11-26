لقاء مع إبليس - عبد المجيد إسماعيل الشهاوي



لقاء مع إبليس - عبد المجيد إسماعيل الشهاوي
2021/11/26 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي ضجيج وأصوات خفيضة تحت أضواء خافتة.

في مكان بارز شيء يهتز، كمن يفحص هندامه ويحضر نفسه استعداداً لحدث وشيك.

وهو يتمتم في سره [أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يا رب استرها يا رب وعدي الليلة هذه على خير.

قل أعوذ برب الفلق....

أعوذ بكلمات الله التامات....

أعوذ بالله من الخبث والخبائث...].

ثم واصل الاستعاذة والاستغفار والاستتابة بما أسعفته الذاكرة.

وأكمل، مواسياً نفسه، [معلش....

أكل العيش.

لازم يعني إبليس ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لقاء مع إبليس - عبد المجيد إسماعيل الشهاوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لقاء مع إبليس - عبد المجيد إسماعيل الشهاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).



واصل القراءة على الحوار المتمدن


Sponsored Links