لقاء مع إبليس - عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

2021/11/26 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي ضجيج وأصوات خفيضة تحت أضواء خافتة.



في مكان بارز شيء يهتز، كمن يفحص هندامه ويحضر نفسه استعداداً لحدث وشيك.



وهو يتمتم في سره [أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.



يا رب استرها يا رب وعدي الليلة هذه على خير.



قل أعوذ برب الفلق....



أعوذ بكلمات الله التامات....



أعوذ بالله من الخبث والخبائث...].



ثم واصل الاستعاذة والاستغفار والاستتابة بما أسعفته الذاكرة.



وأكمل، مواسياً نفسه، [معلش....



أكل العيش.



لازم يعني إبليس ......





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