لقاء مع إبليس - عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي ضجيج وأصوات خفيضة تحت أضواء خافتة.
في مكان بارز شيء يهتز، كمن يفحص هندامه ويحضر نفسه استعداداً لحدث وشيك.
وهو يتمتم في سره [أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا رب استرها يا رب وعدي الليلة هذه على خير.
قل أعوذ برب الفلق....
أعوذ بكلمات الله التامات....
أعوذ بالله من الخبث والخبائث...].
ثم واصل الاستعاذة والاستغفار والاستتابة بما أسعفته الذاكرة.
وأكمل، مواسياً نفسه، [معلش....
أكل العيش.
لازم يعني إبليس ......
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