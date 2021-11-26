مهرجان بغداد الدولي للمسرح يختتم دورته الثانية

2021/11/26 | 23:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – فاطمة رحمةاختتمت مساء اليوم الجمعة، فعاليات الدورة الثانية من مهرجان بغداد للدولي للمسرح، على قاعة المسرح الوطني، بحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم.وإستهل حفل الختام الذي حضرته وكالة الانباء العراقية (واع)، بمعزوفات وأغاني للفرقة الوطنية للتراث العراقي، التي حولت فلسفة الماضي الى ذائقة معاصرة يمكن تداولها ميدانية في الراهن.وقال رئيس المهرجان مدير عام دائرة السينما والمسرح أحمد حسن موسى: "إستعدنا الفرح، وبحثنا عنه في تفاصيل الحياة وتعلمنا كيف تبنيه، بدلالة إعادة إعمار مسرح الرشيد بجهود ذاتية بالتعاون مع وزارة الثقافة، والآن بالمهرجان الذي جمع مثقفي العراق مع الوفود العربية والاجنبية".وكرم المهرجان مجموعة من العاملين في لجانه.وقال وزير الثقافة والسياحة والاثار حسن ناظم لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "هذا المهرجان الكبير هو النسخة الثانية من مهرجان بغداد الدولي للمسرح، نسخته الاولى توقفت منذ سنوات طويلة ٍواليوم يستعاد هذا المهرجان ويستضيف نخبة من المسرحيين العرب والاجانب، استمر ستة ايام واليوم هو الختام الذي وزعت فيه الجوائز".واضاف، أن "المهرجان ظهر فيه مسرحيات جادة ومهمة من الناحية الفنية وقامت اللجنة التي اشرفت عليه اللجنة التحضيرية ولجنة التحكيم من الرصانة حيث انطوت على مجموعة من الفنانين الكبار ويبدوا اننا شرعنا من الان استعادة المسرح العراقي الجاد والعربي "، مؤكدا "نتهيأ الى النسخة الثالثة في العام القادم من الان ".وألقت الفنان شذى سالم، كلمة اللجنة التحضيرية، كما القى الفنان التونسي عبد الحليم المسعودي، كلمة الوفود، وكذلك القى هيثم عبد الرزاق كلمة اللجنة التحكيمية.وفازت كافضل ممثلة واعدة: الفنانة المصرية ماريا اسامة ، وأفضل ممثل واعد امير احسان، بينما نال جائزة لجنة التحكيم الخاصة الفنان رائد محسن، وافضل نص هوشنك وزيري، بينما أفضل ممثلة السورية صفاء الرقماني ، وأفضل ممثل حيدر جمعة، كما ان افضل سينيوغرافيا نعم كودو، بينما نال جائزة افضل مخرج جواد الاسدي، وأفضل اداء جماعي منطق الطير، وأفضل عمل متكامل مسرحية تيل الالمانية.وكان مهرجان بغداد الدولي للمسرح قد انطلق صباح يوم السبت 20 تشرين الثاني الحالي، تحت سعار "لأن المسرح يضيء الحياة" بمشاركة خمس عشرة مسرحية من دول عربية واجنبية.

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