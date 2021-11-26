استنفار عالمي ضد

2021/11/26 | 23:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دول عدة تغلق أبوابها بوجه جنوب أفريقيا...متحور "أوميكرون" يثير القلق حول العالم

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