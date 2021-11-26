منظمة الصحة العالمية: دراسة متحور فيروس كورونا الجديد

2021/11/26 | 23:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قدرت منظمة الصحة العالمية، أن تحليل المزيد من البيانات المتعلقة بمتحور فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في جنوب أفريقيا - نو -، سيستغرق عدة أسابيع.وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير: "إن خبراء المنظمة اجتمعوا اليوم …

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