محافظ كربلاء لـ NRT.. القبض على عدد من مطلقي النار

2021/11/26 | 23:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، الجمعة، القبض على اثنين من مطلقى النار، والاستمرار في ملاحقة الاخرين.

وذكر الخاطبي في تصريح خاص لـ NRT عربية، اليوم (26 تشرين الثاني 2021)، انه "تم ايداع مطلقي العيارات اثنيهم منهم بالسجن والبقية يتم ملاحقتهم وهو بنفسه يتابع الموضوع شخصيا".

من جهته اكدت مديرية شرطة كربلاء، ملاحقة مطلقي العيارات النارية في مقطع العرس الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت المديرية في بيان، انه"تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديويا لأشخاص يقومون باطلاق العيارات في أحد الأعراس في مدينة كربلاء المقدسة ونود ان نبين بأنه بعد ورد معلومات على الخط الساخن الـ 104 قامت شرطة كربلاء باتخاذ الاجراءات القانونية بحق مطلقي العيارات النارية".

وأوضح البيان، أنه "تم اصدار أوامر قبض بحقهم وتم القاء القبض على عدد من المتهمين وملاحقة الآخرين وفق المادة القانونية الصادرة بحقهم".

وأكد أن "وزارة الداخلية عازمة على تطبيق القانون وملاحقة كل من يحاول العبث بامن المواطنين، وتطبيق الاجراءات القانونية بحقه".

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