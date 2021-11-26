2021/11/26 | 23:45 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wMBaUTS5uik

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عملية خطيرة جدا ونوعية بالعامود الفقري للشاب مصطفى وهذا ما حدث) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عملية خطيرة جدا ونوعية بالعامود الفقري للشاب مصطفى وهذا ما حدث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).